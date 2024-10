Sabato 26 ottobre, a Missano di Zocca, andrà in scena la terza edizione della Festa di Per Russlin, momento di valorizzazione di questo frutto antico tipico del territorio di Zocca e Guiglia: una pera autunnale squisita, ma ingiustamente dimenticata.

Una festa promossa nel dal Movimento Paesaggezza, fondato nel 2021 dal giornalista dendrogastronomico Carlo Mantovani allo scopo di favorire la rinascita del Per Russlin e affermare il concetto che “nell’Appennino modenese, accanto a sua maestà la castagna, giustamente celebrata da una frequentatissima festa, le pere rappresentavano uno dei pilastri della sussitenza alimentare delle famiglie e non a caso non c’era podere che non contasse almeno un paio di piante”.

I Per Russlin, che venivano raccolti ad ottobre insieme alle castagne, si conservavano infatti almeno sino alla fine dell’anno e si consumavano cotti (al forno o bolliti), dando vita ad un irresistibile finger food.

Un frutto prezioso, insomma, che questa festa, patrocinata dal Comune di Zocca e organizzata in collaborazione con l’azienda agricola Bmt e il Gim di Missano, vuole adeguatamente celebrare e mettere al centro di un progetto di rilancio territoriale: con l’obiettivo di inserirlo ufficialmente nel Repertorio dell’agrobiodiversità regionale e nel Registro dei prodotti tradizionali della Camera di Commercio di Modena, in modo da favorire la diffusione della coltivazione (mediante innesto su franco) e aumentare il numero dei produttori.

Senza dimenticare, ovviamente, l’aspetto enogastronomico, con piatti e prodotti a base di Per Russlin da parete dei principali produttori di gusto del territorio e quello educativo, fondamentale per far conoscere alle nuove generazioni il valore della biodiversità e i sapori di un tempo: tra le tante iniziative rivolte alle scuole è prevista la distribuzione di brochure informative, visite guidate e lezioni di Paesaggezza con momenti di (ri)educazione al gusto.

La festa avrà inizio alle ore 10.30 di Sabato 26 Ottobre e, in caso di pioggia, è rinviata alla settimana successiva.

Il programma della festa prevede la presentazione con saluto degli organizzatori, la descrizione del progetto di tutela, valorizzazione e promozione del Per Russlin a cura del Sindaco Federico Ropa e del giornalista Carlo Mantovani, con intervento di esperti del settore e produttori di gusto. Una visita guidata “Alla scoperta del Per Russlin” a cura di Ivano Gorzanelli dell’Azienda agricola Bmt di Missano e “La pera in tavola”, il pranzo a base di per Russlin, crescentine e ciacci a cura del Gruppo Iniziative Missano (a pagamento e si consiglia la prenotazione).