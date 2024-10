Dopo aver parcheggiato il suo autocarro si è allontanato, e al suo ritorno si è accorto che ignoti avevano rotto il deflettore lato guida. Solo qualche giorno dopo si rendeva conto che dall’interno dell’autocarro era stata asportata una tessera carburante con la quale, lo stesso giorno del furto, ignoti avevano tentato per tre volte il prelievo presso un distributore di carburanti di Bagnolo in Piano, che non andava a buon fine a causa dell’errato inserimento del pin che aveva portato al blocco automatico della carta. I fatti risalgono al 6 settembre scorso.

Le indagini svolte dai militari di Bagnolo in Piano a seguito di denuncia presentata dalla vittima, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti di tre giovani. Per questi motivi, con l’accusa di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e ricettazione, i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano tre ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 22 anni, già noti per altre vicende.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.