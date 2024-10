Palladino “Gara dura, chi giocherà dovrà dare battaglia”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La parola sottovalutare i miei ragazzi non la conoscono, quindi domani chi scenderà in campo sa che deve dare il massimo visto che giocheremo contro una squadra che gioca in casa, con tanti spettatori, e sicuramente una partita difficile. Chi giocherà dovrà dare battaglia. Ho un grande gruppo, grandi uomini e grandi calciatori, quindi anche dopo la vittoria di Lecce sono sicuro che ci caleremo in questa partita, che è complicata”. Lo ha detto il tecnico viola Raffaele Palladino alla vigilia della gara fra San Gallo e Fiorentina, sfida valida per la fase a gironi di Conference League. “Sapevo che i risultati sarebbero arrivati, sono contento per i ragazzi ma dobbiamo continuare a lavorare, non abbiamo fatto nulla – sottolinea ancora il mister viola – Il turnover? A Lecce chi è subentrato ha fatto bene, a dimostrazione che ho tanti calciatori importanti che amo tutti. Vorrei farli giocare tutti e domani andrà in campo la formazione migliore per vincere questa partita: teniamo a questa competizione e sappiamo che ci metteranno in difficoltà nel loro stadio, ma siamo pronti e dobbiamo continuare così”. Sull’infortunio di Gudmundsson: “Ce l’aspettavamo, è una lesione e non dovrebbe essere una cosa troppo lunga. ‘Gud’ è un grande professionista, speriamo sia fuori il meno tempo possibile. Kean? Domani non sarà in panchina ma contiamo di recuperarlo per la Roma”, conclude Palladino. Grazie al gol segnato domenica scorsa, “sono molto contento di essermi sbloccato e di essermi tolto un pò di polvere a livello realizzativo – ammette il centrocampista offensivo viola Andrea Colpani – Domani affrontiamo una squadra forte e come abbiamo visto nei video hanno qualità e se non stiamo attenti ci possono mettere in difficoltà, quindi ci aspettiamo una gara difficile e dobbiamo, come fatto a Lecce, dopo la vittoria contro il Milan, affrontare la partita in maniera perfetta sotto l’aspetto dell’atteggiamento. Sono sicuro che faremo una grande partita”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).