Nella giornata di venerdì, dalle 8,30 alle 13,30, il cimitero di via Padre Sacchi 42 a Scandiano rimarrà chiuso per una messa in sicurezza da parte dei tecnici dell’ufficio Ambiente del Comune.

L’intervento si è reso necessario per la presenza di alcuni nidi di vespe che potrebbero rappresentare un pericolo per l’utenza del cimitero. Per questo motivo è stata approntata una disinfestazione, durante la quale l’accesso al cimitero sarà interdetto. Il camposanto riaprirà regolarmente alle 13,30, fino all’orario di chiusura previsto per le 17,30.