Partono da Novellara due libri per la “Bruna e Giuseppe Soncini Library”, la biblioteca inaugurata in Sudafrica nel 2015 nell’ambito di un accordo per l’attivazione di progetti di scambio educativi e culturali, che è la prima Biblioteca sudafricana intitolata a due italiani.

Ambasciatore sul posto sarà Simone Cugola (nella foto con Lucia Tognolli, della biblioteca di Novellara), esponente del Team Reggio Emilia. Simone ha svolto il Servizio Civile a Novellara l’anno scorso e parteciperà con una delegazione sportiva ad una trasferta nella Provincia del Gauteng (Johannesburg e Pretoria) che comprende la visita alla Biblioteca Bruna e Giuseppe Soncini. Simone ha raccolto l’invito fatto ai partecipanti ai quali è stato chiesto di donare libri per bambini, e ha chiesto aiuto alla biblioteca di Novellara che si è offerta con entusiasmo di dargli una mano.

La delegazione consegnerà i libri durante la trasferta prevista dal 24 ottobre al 2 novembre.