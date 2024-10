Domenica 27 ottobre, dalle ore 8.30 alle 11.30, si svolgerà l’ultima iniziativa castelvetrese per “Ottobre rosa”, il mese della prevenzione del tumore al seno. Al Centro Culturale Sant’Antonino di Levizzano Rangone (via Braglia, 6) l’Associazione “Gli Amici del Cuore” organizza “Insieme per la tua salute”: controllo del peso, cuore e colesterolo con la consulenza di cardiologi e dietologi dell’AUSL di Modena (l’iniziativa è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria al tel. 059 344981).

La tradizionale “Camminata rosa”, invece, prevista in origine per domenica scorsa e poi rinviata al 27 ottobre causa maltempo, per lo stesso motivo è stata definitivamente annullata.