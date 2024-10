Partiranno lunedì 28 ottobre i lavori di manutenzione straordinaria di due ponti adiacenti (Tavernaro e Rio Asinari) in comune di Pievepelago sulla strada provinciale 42 (ex strada statale 12) dalla località di Sant’Andrea Pelago verso Lama Mocogno.

Per consentire l’esecuzione delle opere è necessario chiudere al transito la strada nel tratto compreso tra i due manufatti per 45 giorni a partire da lunedì 28 ottobre, con l’obiettivo di riaprire la strada al transito entro il weekend dell’8 dicembre e nel periodo interessato dalla chiusura sarà possibile, in alternativa, utilizzare la strada statale 40 di Vaglio e la strada statale 324 del Passo delle Radici.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, tutte le corse della linea 810, che attraversa la strada provinciale 42, sono deviate su Vaglio. Vengono garantiti i collegamenti scolastici tra le frazioni di Sant’Andrea Pelago e Pievepelago e tra Barigazzo/Santona con Lama/Pavullo e Pievepelago attraverso modifiche di percorso e coincidenze che prevedono anticipi dalle frazioni. Tutti i dettagli delle modifiche orarie e di percorso saranno visibili sul sito internet di Seta.

I lavori, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei manufatti, sono stati aggiudicati e affidati all’impresa Crovetti Dante Srl di Pievepelago per un importo complessivo di 600mila euro e prevedono la sostituzione delle barriere di sicurezza e la realizzazione di nuovi cordoli e solette in cemento armato per garantire l’idoneo aggancio alle barriere stesse e consolidare le strutture murarie esistenti.