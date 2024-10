È accaduto martedì scorso 22.10.2024, quando intorno alle ore 16.00, un giovane guineano di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale, è entrato all’interno di un supermercato di Maranello – in ciabatte – per poi dirigersi nel reparto calzature e lì prelevare un paio di sneakers, del valore di 30,00 euro.

Dopo essersi guardato intorno, convinto di non essere notato, il giovane ha privato le scarpe del dispositivo antitaccheggio e le ha indossate ai piedi. Recuperate anche le ciabatte, senza esitazione, ha attraversato la barriera delle casse e si è velocemente diretto all’esterno dell’esercizio: appena sul piazzale è stato subito avvicinato da un addetto alla sicurezza del magazzino che ha cercato vanamente di farlo desistere dal compimento del furto; vanamente, perché lo straniero, vistosi scoperto, invece di aderire all’invito, ha estratto dallo zaino un grosso cacciavite e lo ha puntato contro il vigilante per guadagnare la fuga verso la vicina via Vignola.

Dopo poche centinaia di metri, il giovane è stato raggiunto dai Carabinieri della Stazione di Maranello – nel frattempo avvisati dal responsabile del supermercato – che, coadiuvati da quelli della vicina Stazione di Castelvetro, hanno placcato il fuggitivo disarmandolo dal cacciavite e recuperando le scarpe rubate, ancora calzate ai piedi.

Arrestato dai militari con l’accusa di rapina impropria, nella stessa sera è stato collocato presso la Casa Circondariale “Sant’Anna” di Modena, come disposto dalla Procura della Repubblica di Modena che ha proposto ed ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare in carcere.