Il trasporto di persone deve avvenire sempre e per tutti i passeggeri in condizioni di massima sicurezza, in modo tale da garantire adeguato comfort di marcia e il servizio di trasporto nel rispetto delle vigenti normative.

L’attività istituzionale della Polizia di Stato, impegnata al raggiungimento di un fondamentale obiettivo ovvero elevare gli standard di sicurezza stradale, ha prestato particolare attenzione sui viaggi organizzati dagli Istituti Scolastici di qualsiasi ordine e grado presenti nel territorio modenese.

Il lavoro di prevenzione, informazione e controllo, messo in campo dagli uomini e dalle donne della Polizia Stradale di Modena, viene effettuato in relazione a quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 5 gennaio 2016 tra il Ministero dell’Interno e il M.I.M. e vengono eseguiti accurati controlli in fase preliminare rispetto alla programmazione dell’attività scolastica.

Difatti, gli operatori della Specialità della Polizia di Stato, nel mese in corso, sono intervenuti prima della partenza di sei viaggi d’istruzione, verificando i requisiti generali, come il corretto titolo abilitativo di guida e la relativa qualificazione a “conducente professionale”, la prescritta revisione obbligatoria degli autobus e il possesso della certificazione assicurativa obbligatoria RCA.

Inoltre, l’attenzione ed i controlli inerenti le gite scolastiche sono rivolti anche a determinati requisiti che la specificità del trasporto richiede. Invero, il maggior interesse si focalizza sui dispositivi di sicurezza che un veicolo, adibito al trasporto di passeggeri, deve tenere quali estintori, cassette di pronto soccorso, porte ed uscite d’emergenza efficienti, cinture di sicurezza e adattatori per il trasporto di bambini di tipo omologato.

Nella giornata di ieri la partenza del viaggio d’istruzione di alcuni bambini frequentanti le classi di una Scuola Primaria della nostra Provincia è stata inizialmente bloccata a causa della mancata manutenzione ordinaria dell’estintore presente a bordo dell’autobus, ma soprattutto per motivi legati a grave pericolo per la sicurezza in quanto sono stati riscontrate diverse inefficienze dei sistemi di ritenuta, insufficienti per la totalità dei viaggiatori, ma l’impiego di un veicolo sostitutivo ha permesso il corretto svolgimento delle attività didattiche dei giovani alunni in piena sicurezza.