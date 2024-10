“Il SIM Carabinieri Emilia-Romagna esprime profonda condanna per i gravi episodi di violenza accaduti ieri sera prima e dopo l’incontro di calcio tra Sassuolo e Modena e chiede al Governo di uscire dall’assordante silenzio che al momento regna sovrano in tema di urgente tutela dei militari in servizio di Ordine Pubblico. E su questo SIM rammenta di aver già presentato agli organi competenti una proposta di legge che avrebbe di certo impedito i fatti avvenuti ieri ma che, a quanto pare, giace in qualche cassetto.

Delle due l’una, tertium non datur: o il Governo decide di tirare fuori dal cassetto il progetto di legge SIM oppure di proprio pugno decide di scrivere un’adeguata riforma a tutela degli operatori di Polizia in servizio di OP al pari di come in meno di una settimana ha fatto con gli operatori sanitari. Le Forze dell’ordine non valgono meno di medici infermieri e, di certo, non svolgono attività meno pericolo e meritevoli di tutela. Ieri, a Reggio Emilia, l’ennesimo e gravissimo episodio sulla pelle dei Carabinieri. Ancora una volta, il personale delle Forze dell’Ordine, impegnato nei servizi di Ordine Pubblico, è stato vittima di aggressioni da parte di frange violente di tifosi, in un’escalation di disordini che ha portato anche al ferimento di alcuni colleghi. Secondo quanto appreso al termine della partita, durante il deflusso dei tifosi del Modena, nell’area di parcheggio della Tribuna Nord dello Stadio Mapei di Reggio Emilia, c’è stato un aspro confronto seguito da un copioso lancio di oggetti e bottiglie tra un centinaio di tifosi del Modena e una settantina di giovani di varie etnie frequentanti l’attiguo Centro Commerciale I Petali che fortunatamente non sono venuti a contatto grazie alla presenza di una rete metallica. Tuttavia, alcuni colleghi della Polizia e dell’Arma dei Carabinieri sono rimasti contusi fortunatamente in maniera lieve. Questi episodi di guerriglia urbana, che non hanno alcuna giustificazione, vanno fermamente condannati. Lo sport deve rappresentare un momento di aggregazione sociale, divertimento e rispetto delle regole, lontano da ogni forma di violenza. È fondamentale che la politica intervenga con urgenza per definire misure ancora più severe e restrittive, in grado di prevenire simili disordini, e per tutelare il lavoro degli uomini e delle donne delle Forze dell’Ordine, fornendo strumenti e risorse adeguate. La Segreteria Regionale del SIM Carabinieri Emilia-Romagna si complimenta con i militari dell’Arma per l’ottimo operato, evidenziando la professionalità, la determinazione e lo spirito di servizio che hanno consentito di limitare ulteriori gravi conseguenze. Infine, si esprime piena vicinanza e solidarietà a tutti i colleghi feriti durante gli scontri, precisando che il SIM Carabinieri è a loro disposizione per fornire ogni tipo di supporto, anche attraverso la tutela legale del sindacato”.

SIM Carabinieri – Segreteria Regionale Emilia-Romagna