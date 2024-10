Dal 31 ottobre 2024 sono previsti i lavori di asfaltatura e manutenzione straordinaria in via Ghiarola nuova e via Canaletto a Fiorano Modenese, compatibilmente con le condizioni metereologiche. Per due notti consecutive, il 4 e 5 novembre, il cavalcavia di via Canaletto sarà chiuso al traffico.

In particolare, giovedì 31 ottobre, dalle ore 8.30 alle 17.00, verrà effettuata la fresatura e asfaltatura di via Canaletto nord, sulla corsia in direzione Ubersetto, con istituzione di senso unico alternato, regolato da movieri. I lavori proseguiranno da lunedì 4 novembre a mercoledì 6 novembre compreso, sempre dalle ore 8.30 alle 17.00.

Lunedì 4 e martedì 5 novembre dalle ore 20.30 alle ore 5.00 si procederà con la fresatura e asfaltatura del cavalcavia di via Canaletto, è prevista la chiusura totale della circolazione per le due notti. Dall’uscita della Pedemontana sarà possibile andare in direzione Ubersetto, ma non verso Spezzano. Verranno posizionati qualche giorno prima i cartelli di preavviso e oscurate le indicazioni per Spezzano.

Infine, da giovedì 7 novembre e sino a fine lavori, entro il 31 novembre 2024, dalle ore 8.30 alle 17.00, è prevista la fresatura e asfaltatura di un tratto di almeno 500 mt di via Ghiarola nuova su entrambe le corsie, con istituzione di senso unico alternato regolato da movieri nelle ore diurne e con semafori mobili nelle ore serali e notturne.