Dopo il bilancio positivo dell’esperienza estiva, nell’ambito del Piano della Notte promosso dal Comune di Bologna, durante la notte di Halloween diverse iniziative animeranno il parco della Montagnola, piazza Aldrovandi e piazza Rossini, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità della zona universitaria attraverso un’offerta culturale rivolta a un pubblico il più possibile ampio, aumentando il senso di sicurezza per tutte e tutti.

Al parco della Montagnola, Frida nel parco e Montagnola Republic propongono una notte bianca, sull’onda del successo dell’iniziativa di fine agosto. Si parte alle 16.30 per prepararsi alla serata con truccabimbi e attività per bambine e bambini, come il laboratorio di intarsio delle zucche. Poi, letture del terrore, tornei di ping pong e di biliardino, e alle 20 contest della maschera più spaventosa. La serata prosegue all’insegna della musica: dal Messico Mariachi San Markos, SSaramood, Balli-Marraffa live e dj set, e poi ancora Elettro Halloween. Per finire proiezioni e sonorizzazioni a tema.

Nel corso della nottata, le e gli street host di Nottambula, operatori e operatrici provenienti dalla cooperativa La Carovana, dall’associazione 0waste e dall’associazione Universo, saranno in giro nel parco con la loro cargo bike per scambiare il vetro con bicchieri riutilizzabili, per offrire un accompagnamento a piedi nelle zone limitrofe e informazioni utili su come muoversi di notte, per sensibilizzare sui temi delle discriminazioni e del rispetto per l’ambiente.

Nell’area, come ogni notte saranno operativi anche gli street tutor con compiti di presidio.

La notte bianca di Halloween si inserisce nel progetto MontagnolaH24, promosso dal Comune di Bologna con l’obiettivo di rendere il parco monumentale un luogo ideale per trascorrere il tempo libero sia di giorno che di notte, rafforzando l’accessibilità e la sicurezza.

In piazza Aldrovandi, il Comune e Confcommercio Ascom Bologna organizzano una festa per bambine, bambini e famiglie. Dalle 18 alle 21 lo spazio sarà dedicato all’animazione e alla sfilata delle maschere, con piccoli premi in palio.

Dalle 21 la serata prevede, da una parte della piazza la Music Thriller Night! con i dj Zeta e Piero Casanova, fino alle 23.30 e dall’altra, una sfida all’ultimo dado con tanti giochi di investigazione, thriller e crime.

Anche in piazza Aldrovandi sarà possibile incontrare le e gli street host di Nottambula e gli street tutor.

In piazza Rossini prosegue fino al 3 novembre Zentrum, la manifestazione curata da Kindergarten e pensata per le fasce di pubblico più giovani, che per il giorno di Halloween prevede musica dalle 18 alle 23.30.

Per chi vuole festeggiare la serata di Halloween, sono attive come ogni weekend, prefestivo e festivo, le 8 linee notturne N di Tper che collegano capillarmente la città; inoltre la notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre le linee notturne sono gratuite.

Queste misure rientrano nella più ampia strategia del Piano della Notte, lo strumento di cui il Comune di Bologna ha deciso di dotarsi per affrontare le sfide di città sempre più ‘h24’ e gestire la vita notturna integrando gli aspetti culturale, sociale, economico, di vivibilità e sicurezza con l’obiettivo di trovare un giusto bilanciamento tra interessi e diritti di tutte e tutti.

Info e contatti

Mail: pianodellanotte@comune.bologna.it

Sito: comune.bologna.it/piano-notte

instagram.com/nottambula_bologna

Info orari linee N: tper.it/n