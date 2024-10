Dopo la sospensione dovuta all’emergenza meteo degli ultimi due fine settimana, sono state riprogrammate nei tre giorni del ponte di Ognissanti le iniziative della rassegna È Villa Spada! percorsi alla scoperta del giardino storico ideata dal settore Cultura e creatività del Comune di Bologna per la promozione e la valorizzazione del giardino storico di Villa Spada, nell’ambito dei recenti lavori di riqualificazione finanziati dall’Unione Europea con fondi NextGenerationEU.

Il parco di Villa Spada, che si presenta regolarmente praticabile e accessibile ai frequentatori, torna ad animarsi per tre giorni consecutivi con laboratori, spettacoli e visite guidate.

Sono sempre fruibili in qualunque ora del giorno le opere dell’installazione con Naturalezza di Marcello Chiarenza che compongono un poetico e suggestivo museo open air liberamente visitabile da chi attraversa il parco e vuole sostare lungo le sei tappe artistiche realizzate lungo il percorso principale ad anello nel parco

“Gli alberi monumentali di via Saragozza”, “Dalle rose alle spade” e “Amori, congiure e intrighi: le famiglie nobili di via Saragozza” sono le tre visite guidate in programma sabato 2 alle 15 e domenica 3 alle 11 e alle 15, proposte dall’’associazione Co.Me.Te per accompagnare i più curiosi alla scoperta di storie e aneddoti sugli ospiti illustri e sulle feste avvenute negli anni passati nelle ville del parco (aperta a max 30 partecipanti su prenotazione a: comete.ass@gmail.com oppure WhatsApp 366 7174987).

“Orientarsi nella natura” è un appuntamento di orienteering a cura dell’associazione Teatro dei Mignoli in collaborazione con la Polisportiva Masi in calendario venerdì 1 novembre alle 10, rivolto a bambini, ragazzi e famiglie per esplorare il parco di Villa Spada, muniti di mappa e bussole in compagnia di tecnici esperti.

Sempre venerdì 1 novembre, alle 11.30, l’associazione Cantharide presenta “Bandiera” uno spettacolo per bambine e bambini a partire dai 6 anni che racconta la storia di un vecchio ciliegio attraverso le stagioni, a cui seguirà il laboratorio teatrale “Bandiera e le sue sorelle” alle 14, mentre alle 15.30 è previsto lo spettacolo “I figli del vento” un viaggio emozionante attraverso le parole di chi ha perduto terra e identità in un dialogo tra prosa, poesia e flamenco che esplora le atmosfere del Romancero Gitano di Federico Garcia Lorca.

Sabato 2 novembre, alle 11 “Ai tuoi tesori segreti” è un laboratorio didattico a cura di Ideeamo di Erika Battelli che guida bambine e bambini a realizzare un personale “Giardino Zen” con i tanti elementi naturali presenti nel parco. Alle 14.30 l’associazione Rimacheride propone un laboratorio creativo per under 13 a cui seguirà, alle 15.30, lo spettacolo Radio Ribelle – Donne fuori dal coro in un omaggio alle protagoniste della Resistenza, in dialogo con il Monumento alle cadute partigiane presente nel parco di Villa Spada.

Domenica 3 novembre, in programma i due spettacoli del ciclo “Frammenti di Resistenza” a cura di Tomax Teatro dedicati rispettivamente a Irma Bandiera, alle 11, e all’eccidio di Casteldebole, alle 12.

La rassegna si chiude con “Cartoline da Villa Spada”, alle 14.30, un laboratorio didattico pomeridiano aperto a tutti, per cogliere la bellezza del parco attraverso la fotocamera del proprio smartphone, sotto la guida della fotografa Margherita Caprilli.

Inoltre, per vivere un piacevole momento di convivialità, alle 13 di ogni giornata di programmazione, sono previsti i Pic-nic nel parco, per gustare un pranzo al sacco portato da casa insieme all’accompagnamento musicale di Simone Marcandalli (chitarra), Giuliano Tedeschi (fisarmonica), Angelica Foschi (fisarmonica).

Le iniziative, tutte a titolo gratuito, si svolgono in vari punti del parco, si consiglia l’ingresso da via di Casaglia/angolo via Saragozza.

Programma completo della rassegna su: culturabologna.it