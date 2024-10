Lunedì 4 novembre un incontro d’eccezione darà il via all’edizione numero 23 del Reggio Film Festival, in programma fino al 10 novembre: alle ore 21 la regista Liliana Cavani sarà alla Multisala Novecento di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, per un triplice appuntamento.

Sarà protagonista di un dialogo con Nicola Bassano, che spiega: «Nota per il suo coraggio nell’affrontare tematiche complesse e controverse, spesso considerate tabù, e per la capacità di indagare le complessità delle cose attraverso un punto di vista inedito che sovverte i modelli tradizionali, Liliana Cavani ha segnato profondamente la storia del cinema dagli anni Sessanta ai giorni nostri. Il suo lavoro è caratterizzato da una profonda indagine psicologica dei personaggi e da una lucida analisi dei rapporti di potere, con una particolare attenzione alle dinamiche sessuali, sociali e religiose. Tra i suoi film più noti I cannibali (1970), Il portiere di notte (1974), Francesco (1989) e La pelle (1981), che incarnano il suo stile unico e la sua capacità di esplorare l’animo umano con una sensibilità fuori dal comune».

Liliana Cavani riceverà inoltre la Targa Zavattini, una scultura è stata realizzata dall’artista Matteo Messori in collaborazione con Amaaro! ovvero Claudia Torricelli e Martino Pompili. Lo scultore ha voluto ricordare l’infanzia di Liliana Cavani e i momenti in cui la madre avviava e influenzava la sua passione per il cinema: «Rievocare da dove è partito tutto, rinnovando la forza che a quel tutto dà origine».

La celebre regista, infine, presenterà il suo più recente lungometraggio L’ordine del tempo, del 2023: «E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? È quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data. Da quel momento, il tempo per loro sembrerà scorrere diversamente».

Da lunedì 4 novembre, in ogni sera del Festival verranno proiettati due brevi spot d’autore provenienti dall’archivio storico del Parmigiano reggiano: si inizia con quelli che han per protagonisti Arnoldo Foà e Gino Bramieri.

La Multisala Novecento si trova in via del Cristo 5 a Cavriago (RE).

Ingresso libero e gratuito.

Info sul Reggio Film Festival e programma completo: http://www.reggiofilmfestival.it/.