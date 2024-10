Sotto la bandiera del Bologna Jazz Festival, sabato 2 novembre al Camera Jazz & Music Club (ore 22) si assisterà all’incontro tra una delle formazioni più accattivanti del jazz europeo, il trio del pianista tedesco Pablo Held, e l’esotica ricchezza stilistica del chitarrista brasiliano Nelson Veras. Con loro sul palco ci saranno Robert Landfermann al contrabbasso e Jonas Burgwindel alla batteria.

Nel pomeriggio (ore 18:30), sempre al Camera, il giornalista e musicologo di fama internazionale Ashley Kahn dialogherà con Pablo Held in un incontro aperto al pubblico. Situazione che si ripeterà il giorno dopo, domenica 3, quando Ashley Khan intervisterà Christian McBride davanti al pubblico del Bravo Caffè (ore 16:30, dopo il concerto di McBride). Entrambi gli appuntamenti fanno parte del Progetto Didattico “Massimo Mutti”.

Pablo Held, nato nel 1986 in una famiglia di musicisti ad Hagen (Germania), è cresciuto in contatto con la musica sin dalla più tenera età. Appassionato di batteria da bambino, scopre poi nel pianoforte lo strumento a lui più affine. Nel 2005 si trasferisce a Colonia per studiare pianoforte jazz (anche con John Taylor). La vita musicale di Colonia è estremamente stimolante per gli studi, gli ascolti, gli incontri. Nel 2006 Held suona per la prima volta in una jam con il contrabbassista Robert Landfermann e il batterista Jonas Burgwinkel. Sue due piedi nasce il trio ancora oggi in piena attività, con numerosi album e importanti collaborazioni all’attivo, come quella con John Scofield, che lo ha definito “uno dei migliori gruppi della musica di oggi”.

Pur essendo sbocciato come leader sin dai suoi esordi, Held ha comunque coltivato anche una notevole attività come sideman, collaborando con Ralph Towner, Chris Potter, Jorge Rossy, Nasheet Waits, Norma Winstone, Mark Feldman, Anders Jormin, Dave Liebman, Tom Harrell…

La collaborazione del trio con il chitarrista brasiliano Nelson Veras è iniziata in occasione della registrazione del disco Ascent (2020; dalla stessa session è poi venuto fuori anche l’EP Descent). Lo stile di Nelson Veras mescola tecniche chitarristiche classiche, linee jazz moderne e le sue radici brasiliane (Salvador de Bahia). Notato per la prima volta da Pat Metheny quando aveva appena 14 anni, Veras ha poi suonato con Steve Coleman, Michel Petrucciani, Tomasz Stańko, Aldo Romano, Magic Malik, Manu Katché…

