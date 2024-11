Domenica 3 novembre, giornata conclusiva di ‘Sciocolà’, tra le iniziative di Modenamoremio la piazza protagonista sarà piazza XX Settembre dove è in programma “I sorrisi buoni – Dal naso al cuore con VIP Modena”.

I dottori volontari dell’associazione VIP – Viviamo in Positivo Modena animeranno la piazza e porteranno sorrisi e allegria con la loro clownterapia. Un’occasione imperdibile per conoscere e apprezzare un’attività preziosa che non tutti conoscono che, partendo dal naso rosso, raggiunge il cuore, nei luoghi dove ce n’è più bisogno: una realtà modenese da promuovere e valorizzare.

Da ricordare che a sostenere, durante tutto l’anno le iniziative di Modenamoremio non mancano mai il patrocinio del Comune di Modena ed il sostegno del partner BPER Banca.