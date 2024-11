Sereno o poco nuvoloso con foschie dense e nebbie sulle pianure e nelle valli, in sollevamento nelle ore centrali della giornata. Temperature in lieve ulteriore calo con minime tra 8 e 11, gradi, valori inferiori nelle aree extraurbane; massime tra 17 e 19 gradi. Venti deboli tra ovest e sud-ovest, tendenti a divenire orientali dalla serata. Mare quasi calmo o poco mosso, con moto ondoso in aumento in tarda serata.

(Arpae)