Questa mattina, nell’area antistante la stazione di partenza della seggiovia Cavone-Rocce al Corno alle Scale, è stata inaugurata una pista per MTB voluta e finanziata per un importo lavori di 40.000 euro dal GAL dell’Appennino bolognese e realizzata dal Consorzio della Bonifica Burana, competente per la parte del territorio del comune di Lizzano in Belvedere che scola le acque nel Panaro, quindi nel bacino idrografico del fiume Po.

La lunghezza totale del tracciato si sviluppa per 1,51 Km per un dislivello di 301,00 mt. ed un pendio fra il 5,6% ed il 20,6%.

Il tracciato ha una difficoltà medio-alta, idonea a ciclisti con una buona esperienza e padronanza del mezzo. Sarà fruibile gratuitamente e solo restando all’interno del tracciato progettato e realizzato. Sono presenti paraboliche e salti artificiali che possono tuttavia essere bypassati tramite le linee di facilitazione previste ai lati di questi manufatti. La partenza è di fianco alla stazione di arrivo della seggiovia del Cavone-Rocce e l’arrivo è a fianco alla stazione di parten- za del medesimo impianto. La ASD Porrettana Bike gestirà la pista provvedendo al controllo e alla verifica del tracciato, alla cartellonista e all’informazione agli utenti circa la percorribilità dello stesso.

“Questa pista per MTB al Corno è il risultato di un buon lavoro di squadra – ha dichiarato il Presidente del GAL Appennino bolognese, Tiberio Rabboni. – Senza la determinazione del Consorzio Burana e la collaborazione del Comune di Lizzano, dell’Ente Parchi Emilia Orientale, di ARPAE, della ASD Porrettana Bike, dello studio Technogeo e della ditta appaltatrice, l’opera non avrebbe visto la luce. Il nostro augurio è che ora essa possa contribuire ad accrescere l’at- trattività extra sci del Corno e a diversificare, rafforzandola, l’offerta turistica e sportiva”.

“Abbiamo risposto volentieri alla richiesta del GAL dell’Appennino Bolognese di collaborare alla valorizzazione della rete trail MTB, in quanto riteniamo fondamentale la collaborazione tra Enti che tutelano il territorio montano – ha riferito il Vice Presidente del Consorzio della Bonifica Burana Manuel Quattrini. – Con il GAL abbiamo adottato un’apposita convenzione, come pe- raltro facciamo con altri Enti, per dare concretezza a quel lavoro di squadra che ha come obiettivi comuni la salvaguardia, la valorizzazione, la fruibilità del territorio montano. Sono già pa- recchi anni che con l’amministrazione Vincenzi attenzioniamo le realtà territoriali appenniniche e pedecollinari, investendo costantemente importanti risorse. Continuiamo e continueremo su questa strada poiché siamo fermamente convinti che le nostre zone montane debbano essere messe in sicurezza a beneficio anche dei territori della pianura”.

“Siamo molto soddisfatti e grati che il GAL Appennino Bolognese abbia progettato e finanziato una pista per mountain bike al Corno alle Scale – dichiara la Sindaca di Lizzano in Belvedere Barbara Franchi. – La bicicletta è uno dei mezzi di trasporto più ecologici, ma può anche essere un importante volano per lo sviluppo turistico. Il ciclismo è un settore in costante crescita, per numero di bici vendute e quindi per praticanti. I dati, poi, parlano chiaro: il turista (italiano e soprattutto straniero) sceglie una località in base alle esperienze e alle iniziative proposte con la bici, in particolare la mountain bike. Quindi siamo molto contenti di avviare un percorso al fine di diventare un comprensorio turistico bike friendly. Questo per noi sarà possibile grazie alla preziosa collaborazione con le associazioni del nostro territorio come ASD Porrettana Bike che gestirà la struttura in oggetto e la Corno alle Scale Bike con la quale stiamo sviluppando altri progetti”.

“Ringrazio il Gal Appennino Bolognese ed il Suo presidente Tiberio Rabboni per aver dato questa opportunità al Corno alle Scale e sarà sicuramente un valore aggiunto per vivere il nostro comprensorio nella stagione estiva” – ha dichiarato il Presidente del Corno alle Scale Srl Flavio Roda.

Esprime la sua soddisfazione Vito Casanova, progettista e direttore lavori della pista, Presidente della ASD Porrettana Bike-Team: “Sono contento ed orgoglioso di aver portato a termine questo incarico che segna una piccola svolta per il comprensorio del Corno alle Scale: una pista di MTB, la prima pista di MTB realizzata al Corno e la prima in Emilia-Romagna ad essere dotata di tutti i permessi e nulla osta necessari per renderla regolare sotto tutti i punti di vista. Un traguardo che è stato raggiunto con l’aiuto indispensabile del GAL, che ha creduto nel progetto e lo ha finanziato, e con il prezioso aiuto del Consorzio di Bonifica Burana, con i cui tecnici ho collaborato in modo armonico e professionale. Infine un grande grazie alla nuova Amministrazione Comunale di Lizzano e quindi alla nuova sindaca Barbara Franchi ed al Geom. Tonini dell’Ufficio Tecnico. Finalmente anche il Corno alle Scale apre al mondo delle BIKE e della MTB, fondamentale risorsa per la stagione ‘verde’”.