Per la vigilia di Ognissanti, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena, in considerazione del lungo ponte del fine settimana e del particolare afflusso di utenza nelle strade/locali pubblici, ha organizzato dei servizi straordinari di controllo del territorio su tutta la provincia, allo scopo di prevenire commissioni di reati o condotte di guida pericolose per la pubblica incolumità.

Numerosi sono stati i Carabinieri impiegati nello specifico compito e le principali arterie provinciali hanno visto numerose pattuglie dedicate al controllo di persone e mezzi in transito, anche attraverso l’esecuzione di mirati posti di controllo.

A Carpi i militari della locale Compagnia hanno proceduto alla segnalazione penale alla Procura della Repubblica di tre giovani colti alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcolica accertata con etilometro. Le patenti degli interessati sono state ritirate ed i veicoli affidati a terze persone. Altro giovane, trovato in possesso di oltre dieci grammi di hascisc, è stato segnalato alla Prefettura.

I Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno sorpreso due persone alla guida in stato di ebbrezza alcolica nel comune di Fiorano Modenese, mentre a Formigine è stato segnalato alla Procura della Repubblica un giovane che, sottoposto a controllo veicolare, veniva trovato in possesso di una pistola scacciacani, munizioni a salve e due coltelli a serramanico, tutto sottoposto a sequestro.

A Sassuolo i militari hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 24 anni, pluripregiudicato, avvisato orale e sottoposto ad obbligo di permanenza notturna nel domicilio, il quale dopo aver creato disordini all’interno di un bar – a causa del suo stato di agitazione psicofisica – ha opposto condotte violente, con sputi, all’indirizzo dei militari intervenuti su richiesta del gestore del locale che cercavano di allontanarlo dal luogo, che per arginarne la furia sono stati costretti a ricorrere allo spray urticante in dotazione.

I Carabinieri della Compagnia di Modena hanno operato un sequestro di circa 6 grammi di hascisc e marijuana a Spilamberto, segnalando alla Prefettura un giovane assuntore, mentre quelli della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno operato analoga segnalazione amministrativa nei confronti di due ragazzi che, a Serramazzoni, sono stati trovati nottetempo in possesso di quattro sigarette “artigianali” di hascisc per complessivi grammi 2,50.

Sono stati complessivamente sottoposti a controllo stradale 90 persone e 52 veicoli, mentre si è proceduto ad ispezioni amministrative di quattro locali pubblici.