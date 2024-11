Si trovava in compagnia della madre intento a percorrere via IV novembre nella zona stazione di Reggio Emilia quando sarebbe stato avvicinato uno sconosciuto che dopo avergli sferrato un pugno gli strappava la catenina per poi cercare, senza riuscirvi grazie all’intervento della madre, di impossessarsi anche del telefono cellulare. Quindi l’allarme al 112 del comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia che inviava sul posto un equipaggio della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emiolia che grazie alle indicazioni fornite dalla vittima individuava e fermava il presunto autore della rapina.

Per questi motivi con l’accusa di rapina, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 37enne nordafricano residente in città.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. L’origine dei fatti risale al pomeriggio del 29 ottobre scorso.