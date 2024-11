Questa mattina ha destato profondo cordoglio in tutto l’Appennino la notizia della scomparsa della Direttrice del distretto sanitario di Castelnovo Monti, Sonia Gualtieri.

A nome di tutta la comunità esprime tale cordoglio il Sindaco di Castelnovo Monti e Presidente dell’Unione montana Appennino Reggiano Emanuele Ferrari: “È un grandissimo dolore, quello che ci colpisce in questi giorni, con la perdita di Sonia Gualtieri. Una professionista che ha saputo dirigere il nostro distretto sanitario in anni difficilissimi, con grande competenza, tenacia e sensibilità. Ricordo in particolare il suo sguardo sottile, attento alle sfumature di ogni problematica, non solo organizzativa, la sua disposizione naturale a costruire dialoghi e ponti, anche a partire da differenti punti di vista, che sapeva rispettare e accogliere con una integrità non comune. A me personalmente mancheranno molto le nostre rapide conversazioni sui libri che stavamo leggendo e su quelli che ci consigliavamo a vicenda, piccoli momenti dove uscivamo dai nostri ruoli e potevamo coltivare semplicemente l’amicizia e la nostra umanità. Ecco se ne va una grande persona, che sapeva in modo riservato fare anima con gli altri. Ci resta il suo esempio e il sentiero che ha tracciato con tanti sindaci e amministratori in questi anni. Non resta che proseguire nel suo nome, con pazienza, pacatezza e determinazione. Al servizio quotidiano della comunità”.

******

“Ci ha lasciato troppo presto la Dr.ssa Sonia Gualtieri, Direttore del Distretto di Castelnovo ne’ Monti, a causa di una malattia incurabile.

Sonia era, per molti di noi, un’amica prima che una collega, una persona intelligente, coraggiosa, determinata, capace di affrontare le sfide e le difficoltà a testa alta. Una lunga carriera nel mondo dell’emergenza urgenza, responsabile delle professioni sanitarie dell’Ospedale di Castelnovo ne’ Monti, poi di tutti gli ospedali dell’Azienda USL ed infine Direttore di Distretto, ha svolto, per diversi anni, il doppio incarico di Direttore dei Distretti di Montecchio e Castelnovo ne’ Monti. Tutte queste esperienze hanno fatto di lei una professionista in grado di leggere le esigenze e i bisogni dei cittadini, proponendo idee all’avanguardia per la salvaguardia della salute, in un distretto, così particolare e delicato, come quello montano. Tra gli incarichi ricoperti anche quello, particolarmente impegnativo, di Responsabile Unico dell’Accesso, RUA, per la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Sonia, che non si è mai risparmiata, nel lavoro e nella vita, era capace di sdrammatizzare con una risata contagiosa, i momenti di difficoltà e di tensione che spesso ci siamo trovati ad affrontare. Sonia conosceva e riconosceva il bisogno di aiuto e si è sempre spesa per aiutare le persone in difficoltà. Nel suo sguardo e nel suo sorriso tutta l’umanità che non ha mai perso.

Ci stringiamo a Pietro in un forte abbraccio, con le più sentite condoglianze alla famiglia per questa dolorosa e prematura perdita”.

La Direzione Generale