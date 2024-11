Francesco Bagnaia ed il Ducati Lenovo Team hanno conquistato il successo nella gara del Gran Premio di Malesia al Sepang International Circuit. Enea Bastianini ha completato il podio in terza posizione. La gara si è disputata sulla distanza ridotta di 19 giri a seguito di una caduta alla curva due che ha coinvolto tre piloti ed ha portato all’esposizione della bandiera rossa.

Alla ripartenza, Bagnaia è stato protagonista di una spettacolare battaglia con Martín per la prima posizione che si è protratta fino al quarto giro, quando il campione del mondo in carica è riuscito a prendere margine sull’avversario. Pecco ha poi gestito il vantaggio sul rivale fino alla bandiera a scacchi, diventando il sesto pilota nella storia della classe regina a conquistare dieci vittorie in una stagione, grazie a quello che è il suo cinquantesimo podio in carriera in MotoGP. Bagnaia riscrive inoltre il record per quanto riguarda i successi complessivi stagionali dall’avvento della gara sprint, diciotto.

Bastianini ha recuperato una posizione al via, faticando però a sorpassare Morbidelli nelle fasi iniziali della corsa. Enea è riuscito ad avere la meglio sull’avversario nel corso del sesto giro, recuperando un’ulteriore posizione dopo la caduta di Marc Márquez e transitando sul traguardo in solitaria al terzo posto.

A chiusura del diciannovesimo Gran Premio della stagione, Bagnaia è secondo nella classifica piloti con un ritardo di 24 punti su Martín. Bastianini è quarto, ad una sola lunghezza di distacco da Marc Márquez.

L’evento conclusivo di questa edizione 2024 del Mondiale MotoGP si terrà dal 15 al 17 novembre al ‘Circuit de Barcelona – Catalunya’ di Montmeló, il tracciato scelto per ospitare l’epilogo stagionale dopo i tragici eventi che hanno colpito questa settimana la comunità valenciana.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 1º

“Il nostro passo oggi era davvero competitivo, come è successo spesso quest’anno di domenica. Jorge (Martín) ha provato a starmi davanti ad inizio gara in qualsiasi maniera, ma ero molto a mio agio in sella alla moto e riuscivo ad essere molto più aggressivo. L’unico problema è che il nostro ritmo era superiore a quello degli avversari e questo ovviamente non ha giocato a nostro favore. Dobbiamo capire perché non riusciamo a fare altrettanto nella gara del sabato: questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare per il futuro, ma ora dobbiamo concentrarci sull’ultimo evento della stagione e cercare di dare il massimo. Questa è la nostra decima vittoria di gara in stagione, a testimonianza dell’ottimo lavoro che abbiamo fatto quest’anno”.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 3º

“È stata una gara difficile, forse più di ieri viste le temperature, ed ho continuato a faticare in ingresso curva. Abbiamo provato a fare uno step nel warm up ma purtroppo non ci siamo riusciti. Quando è così, è importante portare a casa il risultato ed un certo senso ci è andata bene, dato che siamo riusciti a chiudere sul podio. Ora ci aspetta l’ultima gara della stagione e daremo il massimo per finire la stagione al terzo posto. Questo podio lo dedico a tutta la comunità valenciana, che ha bisogno di tutto il supporto in questo momento difficilissimo.”

Luigi Dall’Igna – General Manager Ducati Corse

“Ovviamente i nostri primi pensieri vanno alla comunità valenciana, che sta attraversando un momento davvero drammatico. C’è bisogno del supporto di tutti e spero che la situazione possa migliorare il più presto possibile. Parlando della gara, è stata davvero bellissima. La battaglia tra Pecco e Jorge nei primi giri è stata incredibile, nonché molto corretta. Entrambi hanno guidato in maniera perfetta e faccio loro i complimenti per la performance odierna, ci hanno davvero regalato delle grandissime emozioni. È stato bello vedere anche Enea sul podio, nonostante i problemi riscontrati all’anteriore. Ha fatto un ottimo lavoro per portare a casa il miglior risultato possibile e cercheremo di metterlo nelle condizioni di far bene nell’ultima gara della stagione”.