La rilevazione Arpae di oggi, lunedì 4 novembre, indicano il superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia. Per questo per domani e dopodomani (5 e 6 novembre) verranno attivate misure straordinarie di contrasto all’inquinamento. In particolare scatteranno questi divieti:

divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle

divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili

divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli

A queste si aggiungono le misure standar previste fino al 31 marzo:

Le limitazioni alla circolazione nei centri abitati dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30