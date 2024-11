A partire da quest’anno scolastico la scuola di musica di Castelnovo di Sotto sarà gestita dal Cepam che ha aperto una nuova sede in paese e che offre corsi per tutte le età.

Il Centro Permanente Attività Musicali fa il suo ritorno a Castelnovo, luogo dove era stata aperta negli anni ’90.

Fondata nel 1981 grazie alla collaborazione tra Arci Reggio Emilia e il Circolo Arci Pickwick, Cepam è da oltre quarant’anni un punto di riferimento per l’educazione musicale nella provincia di Reggio, con 18 sedi e più di 80 docenti professionisti che guidano oltre 1.600 studenti ogni anno.

La nuova sede di Castelnovo Sotto, con corsi in partenza l’11 novembre, sarà ospitata al Centro Anch’io (Circolo Ricreativo Castelnovese) di via Petrarca 13/1.

Giovedì 7 novembre, alle ore 18:30, si terrà una serata di presentazione aperta al pubblico nella biblioteca di Castelnovo Sotto. Sarà questa l’occasione ideale per scoprire i percorsi formativi offerti, conoscere i docenti e procedere con le iscrizioni, già aperte e disponibili contattando la segreteria al numero 0522.1695933, oppure scrivendo a info@scuolecepam.it.

Il Cepam si distingue per un’offerta didattica varia e accessibile, che include lezioni individuali e di gruppo dai 4 anni in su con laboratori di avviamento alla musica nella scuola dell’infanzia e corsi per tutti i livelli, dai principianti ai musicisti più esperti.

A Castelnovo di Sotto saranno disponibili i seguenti corsi: batteria, percussioni, musica d’insieme con Massimo De Matteis (lunedì pomeriggio); pianoforte moderno, rock-blues, organo hammond e tastiere con Leonardo Sgavetti (martedì pomeriggio); chitarra, ukulele, basso, contrabbasso, mandolino con Riccardo Sgavetti (giovedì pomeriggio); canto con Alessia Cavuoti (mercoledì pomeriggio); arpa e laboratori per bambini con Eleonora Chiussi (giovedì); flauto con Benedetta Mazzacani (mercoledì pomeriggio); saxofono e clarinetto con Paolo Panigari (lunedì pomeriggio); pianoforte con Alberto Salsi (lunedì pomeriggio)

Tra i docenti si distinguono Riccardo e Leonardo Sgavetti, talentuosi musicisti castelnovesi di grande esperienza e riconoscimento, che rappresentano un riferimento importante per la comunità locale. Riccardo, poliedrico strumentista legato alla tradizione musicale emiliana, e Leonardo, tastierista virtuoso e noto interprete di pianoforte moderno e rock-blues, con collaborazioni di rilievo accanto a Fabio Treves e Modena City Ramblers, porteranno un valore aggiunto alla nuova sede del Cepam, offrendo agli allievi un’occasione speciale per crescere musicalmente sotto la guida di figure di eccellenza.

Alla base delle attività del Cepam vi sono valori culturali fondanti, che la scuola promuove fin dalla sua creazione. Dall’apertura a generi e repertori musicali eterogenei all’attenzione ai continui mutamenti del linguaggio musicale, il Cepam rappresenta un catalizzatore di valori positivi, socialità e inclusività, alimentando un ambiente propositivo per chiunque desideri avvicinarsi o approfondire la musica. La collaborazione con istituzioni locali e associazioni culturali rafforza inoltre il legame con il territorio, offrendo occasioni di crescita e condivisione per tutta la comunità.