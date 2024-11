Presso gli Orti Comunali di Via Cappella è stata inaugurata domenica 3 novembre la nuova struttura di riferimento all’interno dell’area, gestita dall’associazione Orti Insieme. Il taglio del nastro è avvenuto a conclusione di un progetto finanziato con fondi PNRR dedicati alla coesione sociale e all’inclusione attraverso interventi di rigenerazione urbana. L’immobile collocato in precedenza all’interno degli Orti, ormai obsoleto, è stato dunque demolito e sostituito da un nuovo edificio prefabbricato di circa 100 metri quadrati, che comprende un deposito per attrezzi, un portico senza barriere architettoniche, una toilette e una saletta ricreativa.

La nuova struttura – realizzata con materiali ad alta sostenibilità ambientale – è anche dotata di pareti antisismiche isolanti realizzate in X-LAM (pannelli lamellari in legno massiccio) e grazie all’installazione di un sistema di recupero parziale della pioggia è in grado di ridurre i consumi d’acqua per l’innaffiatura degli orti. La spesa totale del progetto, sostenuta con un finanziamento intercettato tra le risorse messe a disposizione del PNRR, ammonta a 137mila euro. La struttura è a servizio degli orti di Maranello, progetto di integrazione sociale coordinato dall’associazione Orti Insieme che coinvolge attualmente oltre cento persone.