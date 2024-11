Tanti gli interventi realizzati dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna a seguito degli eventi calamitosi di fine giugno che hanno provocato ingenti danni sul territorio del Comune di Vezzano sul Crostolo.

I lavori di somma urgenza attuati nelle settimane immediatamente successive le piogge hanno riguardato il torrente Fiumicello in località La Vecchia dove, la piena del corso d’acqua aveva provocato danni alla strada per Pollecchia con conseguenti problemi alla viabilità.

Il Vicesindaco Mauro Lugarini ha dichiarato: “Siamo molto grati all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per gli interventi realizzati sui corsi dei torrenti che attraversano il nostro Comune, fortemente danneggiati delle ingenti piogge e conseguenti piene improvvise di giugno, sia quelli realizzati in urgenza sul Fiumicello che quelli messi in campo nei mesi successivi sul Campola e Crostolo”.

In queste settimane sono infatti in fase di ultimazione gli interventi lungo il torrente Campola mentre sono iniziati quelli nel Crostolo.

Le opere, realizzate o in corso, sui tre torrenti consistono nella rimozione del materiale secco portato dalla piena, la risagomatura delle sponde e la movimentazione del materiale inerte solido trasportato post alluvione, fino al taglio della vegetazione e la trinciatura in loco di una parte del materiale; a protezione di alcune abitazioni particolarmente esposte sono infine stati posizionati massi ciclopici per la messa in sicurezza delle stesse.

Per quanto riguarda la legna, molti cittadini hanno potuto procedere alla raccolta di legname secco o già abbattuto dagli eventi atmosferici presentando una semplice comunicazione all’Ufficio provinciale dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

“Il ringraziamento che rivolgiamo all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile è dovuto anche e soprattutto alla costanza di presenza e intervento della stessa sul nostro territorio, potendo infatti il nostro Comune contare su ulteriori interventi già in programma – prosegue il Vicesindaco Lugarini. – Considerati i tanti corsi d’acqua che attraversano il nostro territorio e gli eventi atmosferici che hanno evidenziato la fragilità dello stesso, la presenza di una realtà come quella dell’Agenzia che può arrivare dove le risorse di un piccolo Comune non possono, è una sicurezza”.

Diversi gli interventi programmati tra la fine del 2024 e il 2025: manutenzione ordinaria delle opere idrauliche esistenti, con stabilizzazione delle quote di fondo dell’alveo e il controllo della vegetazione nel bacino del torrente Crostolo, compreso il tratto tra La Bettola e La Vecchia, per un importo di € 120.000, lavori di manutenzione straordinaria alle opere idrauliche danneggiate e la buona funzionalità idraulica del torrente Crostolo con interventi anche nel tratto tra La Vecchia e Casoletta per un importo di € 170.000. Per il 2025, sono in programma sul bacino del torrente Crostolo ulteriori interventi di manutenzione ordinaria per complessivi € 145.000, oltre che un ulteriore intervento straordinario per € 350.000.