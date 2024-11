Saranno otto (su 18 complessive comprese quelle bolognesi) le esperienze uniche per riscoprire il territorio modenese, disponibili durante i quattro weekend dal 9 novembre al 1° dicembre nell’ambito della seconda edizione di Autunno fuori dal Comune, la campagna di turismo di prossimità promossa dal Territorio Turistico Bologna-Modena con il Comune di Bologna e il Comune di Modena, con il supporto della Regione Emilia-Romagna, a un prezzo di 10 o 20 euro e con ingresso gratuito per gli under 14.

Le iniziative, curate da Fondazione Bologna Welcome e Modenatur, le Dmo del territorio, si strutturano attorno ai quattro cluster di prodotto che rappresentano le eccellenze di questa terra: cultura, gastronomia, natura & benessere e motori.

L’obiettivo della rassegna è invitare i residenti a scoprire o riscoprire le meraviglie del proprio territorio, accrescendo la consapevolezza del ricco patrimonio locale.

I visitatori potranno immergersi nelle meraviglie storiche e culturali del Territorio Turistico Bologna-Modena, con proposte come la visita guidata alla Galleria Estense e alla Biblioteca Estense di Modena e il tour I tesori del Duomo a Modena, l’esperienza Memorie tattili al Palazzo dei Pio di Carpi, ideata per visitatori non vedenti o bendati, mentre a Sassuolo sarà possibile visitare il meraviglioso Palazzo Ducale di Sassuolo.

A Nonantola ci sarà la visita all’Abbazia e al Museo Benedettino accompagnata da un laboratorio di scrittura medievale, mentre a Vignola saranno protagoniste la Rocca di Vignola, la scala elicodale di Palazzo Barozzi e un assaggio della famosa Torta Barozzi.

Le famiglie potranno vivere un’esperienza speciale al Castello di Formigine, con una visita animata e degustazione di aceto balsamico tradizionale di Modena e altri prodotti del territorio, mentre gli appassionati di motori potranno scoprire l’eccellenza del made in Italy con la visita al Museo Horacio Pagani e al Museo Ducati, icone della Motor Valley.

Le esperienze sono prenotabili online sui portali extrabo.com e visitmodena.it, dove sarà disponibile una sezione dedicata all’iniziativa Autunno fuori dal Comune. Su entrambi i siti sarà possibile acquistare le esperienze sia nel bolognese che nel modenese.

In alternativa, sarà possibile effettuare le prenotazioni anche nei punti informativi eXtraBO e Bologna Welcome a Bologna e all’ufficio Informazione Accoglienza Turistica a Modena.