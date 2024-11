Rimandato a causa dell’allerta meteo emessa lo scorso 24 ottobre in via precauzionale dal Comune di Bologna e a tutela della sicurezza e dell’incolumità del pubblico, lo spettacolo La fisica che ci piace – La lezione show di Vincenzo Schettini arriva finalmente al Teatro Celebrazioni di Bologna.

Mercoledì 6 novembre alle ore 21.00 il palcoscenico si trasforma in un’aula scolastica per accogliere uno show che è una vera e propria lezione didattica. In scena un professore diventato celebre sul web perché ha reso la fisica accessibile e stimolante.

Già conosciuto nello scenario educativo nazionale per il suo progetto online “La fisica che ci piace” e il programma Rai “La fisica dell’amore”, Schettini – partendo da concetti di fisica riconducibili all’esperienza di tutti i giorni – porta gli spettatori a riflettere sul senso della vita, le emozioni, il potenziale che ognuno ha dentro e la capacità di migliorare sé stessi.

Tra esperimenti e suggestioni che la fisica può avere nel quotidiano, il pubblico verrà coinvolto in un’esperienza teatrale unica e immersiva e lo show sarà un’occasione per esplorare da vicino e in modo inedito l’universo di questa materia.