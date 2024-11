La Fondazione Campori ha pubblicato il bando per una raccolta di candidature relative al conferimento dell’incarico di direttore amministrativo, a tempo pieno e determinato per la durata di un anno. Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate alla Fondazione Campori e dovranno pervenire entro il 30 novembre 2024 tramite posta certificata all’indirizzo camporifondazione@legalmail.it.

Al direttore amministrativo sono affidate le funzioni direttive di unità organizzative importanti (Cinema/Teatro, Biblioteca adulti e ragazzi, Spazio Giovani e Ludoteca, Centro polifunzionale Habitat, attività culturali e coinvolgimento dell’associazionismo culturale locale, manifestazioni ed eventi culturali di livello locale, distrettuale e regionale), unite a funzioni di coordinamento, controllo e integrazione di più settori aziendali diversificati.

In questo contesto la figura ricercata: 1) opera su attività, processi e sistemi di elevata ampiezza e forte complessità, di ordine tecnico, amministrativo, conoscitivo e/o di coordinamento; 2) gode di autonomia di iniziativa relativamente alla programmazione e alla soluzione di tutti i problemi gestionali e organizzativi connessi allo svolgimento e al perseguimento dei fini propri della Fondazione; 3) ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali, nonché sulle risorse umane; 4) gestisce informazioni complesse, anche da identificare, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.

Il candidato ideale possiede elevate competenze tecnico-professionali acquisite tramite istruzione universitaria e approfondita conoscenza e maturata esperienza; ha buone capacità gestionali, organizzative e amministrative connesse agli obiettivi e risultati aziendali; possiede capacità relazionali e di problem-solving in un contesto orientato a promuovere il progetto culturale promosso dalla Fondazione; è in grado di assumere la responsabilità dei risultati di gestione da conseguire mediante l’ottimizzazione e l’integrazione delle risorse tecniche, economiche, organizzative assegnate.