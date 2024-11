Torna a Maranello la Corriperloro, camminata e gara podistica non competitiva di solidarietà in programma sabato 9 novembre con partenza da Piazza Libertà alle ore 15. L’evento, aperto a tutti, ha l’obiettivo di raccogliere fondi che verranno devoluti a sostegno dei progetti di UISP Modena Solidarietà ODV per l’accoglienza a favore di bambini e bambine in condizione di rischio sociale o abbandono attraverso attività educative e sportive, in particolare le attività a Vila Mimosa e al centro Mamae Margarida in Brasile.

Alle 14 è previsto il ritrovo in Piazza Libertà e l’apertura del Corriperloro Village per ritirare il pettorale e il pacco gara, alle 15 la partenza per tutti per effettuare, a scelta, il percorso da 3,4 o 7,8 km, nel centro e nei parchi di Maranello, per una camminata solidale o gara podistica non competitiva a misura di famiglia e per sostenere i progetti per la salvaguardia dei diritti dell’infanzia. Tra i riconoscimenti previsti, quello ai primi ragazzi e ragazze del percorso corto, premi alle prime 8 società per numero di iscritti e un premio per il gruppo classe più numeroso. Con la Corriperloro prosegue l’impegno a sostegno dei progetti di UISP Modena Solidarietà in Brasile, dove nel prossimo biennio sono in programma il recupero delle attività per bambini e bambine nel quartiere Villa Mimosa a Rio de Janeiro, creando laboratori di sport e musica, la visita alle missioni in Amazzonia della parrocchia di Sao Gabriel da Cachoeira, per condividere con Don Maurizio Sett, parroco modenese, il programma di aiuto alle scuole di quel territorio, alle tante comunità che vivono sul fiume e nel cuore della foresta. Rimangono infine attivi i progetti storici come il sostegno al centro educativo CEPAMI ad Itapirapuà nello stato del Goiàs.