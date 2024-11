Domani, venerdì 8 novembre, l’Osservatorio sul Performance Management della Fondazione Marco Biagi, in collaborazione con il Dipartimento di Economia Marco Biagi e in partnership con l’Osservatorio Jobpricing presentano la quarta edizione del Performance Management Report, quest’anno realizzata in collaborazione con The Adecco Group e focalizzato sul tema: “Diversity Equity e Inclusion nei sistemi di Performance Management”. Il Report restituisce i risultati della 4° edizione della survey periodica di monitoraggio dei sistemi di Performance Management, incentrata sulla relazione fra sistemi di performance management e pratiche di Diversity, Equity and Inclusion.

ll Report restituisce i risultati della 4° edizione della survey periodica con cui l’Osservatorio sul Performance Management della Fondazione Marco Biagi – nato nel 2018 con l’obiettivo di restituire un quadro articolato, approfondito dei sistemi e delle pratiche di performance management in uso nelle imprese italiane e degli atteggiamenti e delle percezioni dei lavoratori nei confronti dei sistemi e pratiche di cui sono fruitori – mediante la somministrazione di questionari on-line, ha monitorato se, vista la crescente diversificazione delle risorse umane nel mercato del lavoro, le imprese abbiano integrato pratiche inclusive nei loro sistemi di Performance Management.

La ricerca offre numerosi spunti di riflessione su come le imprese possano adattare i loro sistemi di performance management con l’obiettivo di favorire l’inclusione dei lavoratori e delle lavoratrici, prestando particolare attenzione a coloro che appartengono a categorie svantaggiate, attraverso l’adozione, ad esempio, di criteri di valutazione e pratiche di goal setting inclusive, che producono effetti particolarmente positivi sull’intention to stay delle lavoratrici.

L’iniziativa si aprirà alle ore 17.00 con un’introduzione di Tommaso Fabbi, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale di Unimore e Coordinatore dell’Osservatorio a cui seguirà la presentazione dei risultati del Report a cura di: Matteo Gallina, Responsabile Osservatorio JobPricing, Filippo Ferrarini, Assegnista di ricerca in Organizzazione Aziendale di Unimore e Francesca Nepoti, dottoranda di ricerca in Lavoro Sviluppo e Innovazione di Unimore e componenti dell’Osservatorio della Fondazione.

Nella seconda parte del pomeriggio è previsto un confronto sulla relazione fra sistemi di performance management e le pratiche di Diversity, Equity and Inclusion nell’ambito di una tavola rotonda coordinata da Ylenia Curzi, Professoressa Associata di Organizzazione Aziendale di Unimore e Coordinatrice dell’Osservatorio a cui interverranno: Roberto Pancaldi Managing Director di Mylia (The Adecco Group), Gianluca Magnani Global People & Culture Officer di Fidia Farmaceutici, Marcella Gubitosa President, CEO & Co-Founder di Stars and Cows.

Il Performance management – dichiara Tommaso Fabbri docente di organizzazione aziendale di Unimore e Coordinatore scientifico dell’Osservatorio – rappresenta un ambito di studio privilegiato per comprendere le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e nelle organizzazioni, perché nel modo in cui le imprese italiane gestiscono la performance (gli attori coinvolti, i modi di definizione degli obiettivi, la gestione del feedback, le pratiche di incentivazione, etc) è possibile osservare in che misura siano capaci di progettare, adottare e utilizzare sistemi di performance management inclusivi, con esiti equi nei confronti di persone con caratteristiche identitarie diverse fra loro. Diventano quindi uno strumento chiave nella progettazione di organizzazioni più inclusive, per il benessere delle persone al lavoro.

Il seminario, che ha già raccolto l’adesione di oltre 600 persone, in prevalenza responsabili ed esperti di risorse umane, si terrà in presenza presso la sede della Fondazione a Modena e on line.

Il programma dettagliato e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito della Fondazione all’indirizzo: https://fmb.unimore.it/osservatori/performance-management/