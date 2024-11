Un uomo è morto in un incidente, cui è seguito un incendio, avvenuto stamane intorno alle 11:00 sul raccordo di Casalecchio che collega A1 e A14, all’altezza di Borgo Panigale. Si è trattato di un tamponamento fra un’auto e un mezzo pesante. In seguito all’impatto si è sviluppato un incendio che ha coinvolto entrambi i veicoli. L’autista del camion sarebbe riuscito ad allontanarsi, mentre il conducente dell’auto è morto.

Sul R14 Raccordo di Casalecchio, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, già chiuso in direzione Bologna, anche verso la A1 Milano-Napoli. La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di messa in sicurezza e il deflusso dei veicoli presenti nel tratto chiuso a seguito dell’incidente avvenuto al km 4.

Solo dopo le 15:30 è stato riaperto il tratto verso la A1 Milano-Napoli. Alle 16:45 circa è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Bologna.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 3° Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.