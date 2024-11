Sabato 9 novembre alle 21:00, al Teatro Michelangelo di Modena: INDAGINE SU ALDA MERINI – UNA DONNA SOSPESA TRA IL DOLORE E LA GIOIA, dal libro di Antonio Nobili con Giorgia Trasselli e Valerio Villa. Testo e Regia a cura del poeta Antonio Nobili

Al Michelangelo di Modena uno straordinario spettacolo che da sette anni emoziona il pubblico con la vita meravigliosa e “disordinata” della più grande poetessa italiana: Indagine su Alda Merini.

Una telefonata anticipa un incontro. Da un capo del telefono un professore universitario chiama la sua vecchia e stimata amica Alda Merini chiedendole la cortesia di seguire un giovanotto molto talentuoso che sta svolgendo da parte sua delle ricerche su alcune dinamiche della poesia contemporanea. Inizialmente titubante la Merini accetta la richiesta dell’amico accogliendo il suo assistente a casa in diverse occasioni.

Dal primo incontro, inesorabili come le cadute al domino, uno dopo l’altro si seguiranno momenti, sensazioni e stati d’animo che porteranno i due a trovarsi su quel confine spesso raccontato, in quanto realmente vissuto, dalla Merini nelle storie poetiche dei suoi giovani amanti: è l’urgenza del poeta di sentirsi nei confronti del mondo come il buio che porta la luce.

