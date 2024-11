Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, ha accolto in Municipio mercoledì 6 novembre, i 15 nuovi Maestri e Maestre del lavoro modenesi che sono stati insigniti della Stella al Merito nel 2024 da parte del Presidente della Repubblica. Per loro, dopo i ringraziamenti per il servizio reso alla comunità, anche un premio. Ai 12 uomini è stata consegnata una medaglia con lo stemma del Comune di Modena; alle 3 donne, invece, una medaglia della Bonissima in argento. Su tutte le medaglie sono incisi il nome e la dicitura “Maestri del lavoro 2024”.

Alla premiazione ha partecipato anche il console provinciale dei Maestri del lavoro Maurizio Morgillo che ha sottolineato come la provincia di Modena sia quella in Emilia-Romagna che ha visto più maestri del lavoro proporzionalmente alla popolazione. Il console ha consegnato al sindaco una pubblicazione sulla storia dell’onorificenza.

I nuovi maestri e maestre del lavoro sono: Luciano Bersani e Ermanno Bugamelli (Datasensig srl Modena), Iolanda Bruzzi e Daniele Tanferri (CNA Modena), Stefano Campagnoli (Wam Industriale Cavezzo), Fernando Cesaroni, Lorena Stanzani e Stefano Trivelli (CNH Industrial SpA Modena), Claudio De Angelis e Gian Luca Vandelli (Ferrari SpA Maranello), Andrea Florini (Vis Hydraulics srl Pavullo nel Frignano), Sergio Giusi (Suincom SpA Solignano di Castelvetro), Luigi Pellizzari (Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas Modena), Maurizio Reggiani (Automobili Lamborghini SpA S. Agata Bolognese), Daniela Zanon (Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. Bologna).

Alla cerimonia hanno partecipato anche i componenti del Consolato provinciale della Federazione maestri del lavoro.

La decorazione è concessa a coloro che, superati i 50 anni e prestata un’attività lavorativa per almeno 25, si siano distinti per perizia, laboriosità e buona condotta morale.