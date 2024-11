Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 novembre, operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato effettuavano uno specifico servizio antidroga nei pressi di via Grecia, a seguito di diverse segnalazioni in merito ad una possibile attività di spaccio in quei luoghi.

Durante l’attività, gli operatori, opportunatamente appostati, notavano un’autovettura che arrestava la marcia e da cui scendeva un individuo che si posizionava sotto un porticato e restava in attesa.

Dopo qualche minuto, dal condominio limitrofo usciva un soggetto che si avvicinava all’altro individuo e, dopo un rapido dialogo, gli consegnava qualcosa ricevendo in cambio del denaro contante.

A quel punto vi era il tempestivo intervento degli operatori che, in due momenti differenti, riuscivano a fermare sia il presunto pusher che il presunto acquirente, già allontanatosi a bordo dell’autovettura, che veniva trovato in possesso di circa 6 grammi di cocaina appena acquistati e subito sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Il presunto pusher, invece, veniva identificato per un 40enne di origine marocchina, pregiudicato e con diversi precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, subito sottoposto a perquisizione personale che permetteva di rinvenire una cospicua somma di denaro contante.

La perquisizione veniva, dapprima, estese all’autovettura del soggetto dove all’interno venivano rinvenuti ben 16 involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 13 grammi e, successivamente, all’interno dell’abitazione del 40enne dove veniva rinvenuto un bilancino di precisione e altro materiale normalmente utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Sulla base di quanto emerso il soggetto è stato accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con il contestuale sequestro della droga e del denaro contante rinvenuto.