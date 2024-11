Sabato 9 novembre alle 12, verranno svelate alla presenza del Sindaco quattro Targhe Portici Unesco lungo il Treno della Barca: una in testa a via Verga e le altre in via Leonardo da Vinci 18a, via Nullo Baldini 7a e piazza Giovanni XXIII 15b.

La giornata di sabato segna anche l’avvio de il Treno della Barca. Comunità in connessione, il progetto del consorzio Scu.Ter – Scuola Territorio risultato vincitore dell’avviso pubblico rivolto ad enti del terzo settore per manifestazione di interesse ad aderire alla co-progettazione e successiva gestione di attività di welfare culturale per la realizzazione di servizi e iniziative nei locali Capitreno al Treno della Barca, nell’ambito del PN Metro Plus 2021-2027 – BO4.4.11.1.d “Azioni integrate per l’infanzia e l’adolescenza” promosso dal Comune di Bologna all’interno del Patto per la lettura di Bologna.

Le parole chiave da tradursi in azioni prioritarie durante lo svolgimento del progetto sono: la rigenerazione urbana e sociale in continuità al percorso già avviato, valorizzando le buone prassi emerse, avviando nuovi percorsi e promuovendo un palinsesto di attività per tutto il periodo di svolgimento del programma, articolato in una serie di azioni/servizi ideati per bambine/i e famiglie, adolescenti, anziane/i, persone con background migratorio.

Sono previsti percorsi di coesione sociale della comunità del Treno della Barca, attraverso un presidio costante dei locali Capitreno (via Nullo Baldini 3/a e 3/b) , garantito da un’ampia e articolata apertura degli spazi e da una proposta di attività e pratiche innovative con l’obiettivo di rispondere ai bisogni che emergono dal territorio e da coloro che lo vivono, favorendo la partecipazione con l’obiettivo di coinvolgere in maniera attiva la comunità in un’ottica di sviluppo di dinamiche intergenerazionali e interculturali.

L’obiettivo è il costante miglioramento delle condizioni di benessere delle comunità anche attraverso progetti di promozione della lettura da intendersi come strumento di welfare culturale per favorire il contrasto alle povertà educative e alle solitudini sociali, e avviando percorsi di socializzazione.

Sarà portato avanti un lavoro di integrazione tra i vari soggetti – istituzioni, organizzazioni, associazioni, gruppi informali – promuovendo occasioni e strumenti di coordinamento in grado di attivare processi generativi che garantiscano una ricaduta positiva e misurabile sul territorio.

Grande attenzione è dedicata alla cura e valorizzazione del territorio e dell’immobile del Treno della Barca – una delle componenti del sito seriale I Portici di Bologna Patrimonio dell’umanità Unesco, degli spazi comuni e dell’area, anche da un punto di vista storico architettonico/urbanistico.

Il progetto – che prevede l’erogazione di contributo di euro 239.854,00 – avrà durata di tre anni.

Il programma della giornata coordinato da Scu.Ter – Scuola Territorio vede la collaborazione di moltissime realtà che a vario titolo abitano e attraversano il Treno della Barca: dai sette assegnatari vincitori dell’avviso pubblico promosso nella primavera del 2022 dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna – Spazio SALTO, Insight APS, Collettivo Verso, Sayonara Film, Caracò, Federazione delle associazioni filippine di Bologna, Hayat – a tante altre realtà come Equi-libristi, Barca 59, Aprimondo, APE Onlus, Housatonic, Strictly Underground, Ordine Architetti di Bologna, Radio CAP, fino a realtà di cittadinanza attiva come Muovi il Treno e le BarcAiuole che realizzano parte delle loro attività grazie ai Patti di collaborazione promossi dal Quartiere Borgo Panigale-Reno.

Ogni realtà/locale avrà uno spazio dedicato a sogni e desideri, un contenitore in cui inserire i propri pensieri e le proprie idee per e sul Treno della Barca.

Le attività sono gratuite e aperte a tutti.

INFO

pattoperlalettura@comune.bologna.it

https://pattoletturabo.comune.bologna.it/

@pattoletturabo