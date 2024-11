Sabato 9 novembre, alle ore 16.30, inaugura la mostra collettiva di pittura “e … l’opera prende forma”, presso la Casa delle Arti Vittorio Guastalla, in via Santa Caterina 2 a Fiorano Modenese.

Espongono: Silvia Catti, amante della natura che ritrae con precisione e delicatezza; Martino Ferri, paesaggista ed impressionista, mago del colore; Raul Montecchi, pittore della quotidianità contemporanea e Ermanno Vecchi con quadri che evidenziano la sua passione per lo sport.

La mostra, organizzata dall’Associazione “Arte e Cultura” sarà visitabile dal 9 al 17 novembre, il sabato e la domenica dalle ore 15 alle ore 18, con ingresso libero e gratuito.

Domenica 10 novembre alle ore 17.00 presso Centro culturale Via Vittorio Veneto, è in programma un pomeriggio dedicato ai valzer di Strauss, interpretati dai maestri Alessandro Di Marco e Gen Llukaci, promosso dal Comitato Fiorano in Festa, con il patrocinio del Comune.