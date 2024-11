Sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Padova – e in uscita per chi proviene da Padova, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del cavalcavia di svincolo. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Bologna Interporto.

*

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, si consigliano i seguenti percorsi alternativi: da Padova verso Firenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione di Bologna Casalecchio, per immettersi sulla A1 Milano Napoli in direzione di Firenze; da Padova verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale; da Padova verso Ancona: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione di Bologna San Lazzaro.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori connessi all’ampliamento a quattro corsie, dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: via Selice, SP610, SP19, SS9 via Emilia, via Cova, via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro.