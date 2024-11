Partiranno lunedì 11 novembre i lavori di messa in sicurezza dello svincolo di Savignano sul Panaro con la nuova Pedemontana in direzione Valsamoggia, per effettuare un adeguamento dell’asse viario.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni con maggiore celerità, da lunedì 11 novembre è prevista la chiusura dello svincolo con la nuova pedemontana a tutto il traffico veicolare, fino a sabato 30 novembre.

L’intervento prevede la risagoma della sede viaria e altre opere accessorie, per renderlo maggiormente fruibile da parte dei mezzi pesanti.

I lavori, che hanno un importo complessivo di 150mila euro, sono eseguiti dalla ditta Progetto Segnaletica, di Campogalliano, che provvederà ad apporre la segnaletica di deviazione stradale, così da limitare i disagi alla circolazione.