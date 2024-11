Sereno o poco nuvoloso con nubi basse e nebbia sulle zone di pianura settentrionali nelle prime ore del mattino, in progressivo diradamento durante la giornata e successiva formazione in serata.

Temperature minime in calo, con valori attorno a 6/8 gradi nei centri urbani, localmente inferiori in aree aperte di campagna e attorno a 8/10 gradi lungo la costa. Massime in lieve aumento con valori intorno a 15 gradi. Venti deboli, in prevalenza nord-occidentali. Mare poco mosso.

(Arpae)