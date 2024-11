Papa “Preghiamo per la pace in tutto il mondo”

ROMA (ITALPRESS) – “Preghiamo per il Mozambico affinchè quello che sta accadendo non faccia smarrire la fiducia nella democrazia, nella giustizia e nella pace, aprendo al dialogo”. Così Papa Francesco nel corso dell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro riferendosi ai disordini con decine di morti dopo le elezioni. “E non dimentichiamo la martoriata Ucraina, dove sono stati colpiti anche degli ospedali ed altri edifici civili” ha aggiunto il Santo Padre che ha esortato anche a pregare per la Palestina, Israele il Libano. Pregiamo per la pace nel mondo intero”. Papa Francesco ha anche ricordato che “tre anni fa veniva avviata la piattaforma dell’azione Laudato sì. Ringrazio quanti operano in favore di questa iniziativa e a tale proposito auspico che la Conferenza sui cambiamenti climatici Cop29, che inizierà domani a Baku, dia un contributo efficace per la tutela della nostra casa comune”.

