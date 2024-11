Mercoledì 13 novembre (ore 21) arriva al Teatro Duse di Bologna, ‘Svelarsi’, spettacolo per un pubblico di sole donne (cis, trans, non binary), diretto da Silvia Gallerano, già applauditissima interprete di ‘La Merda’, che tornerà peraltro in scena sul palco di Via Cartoleria il prossimo 3 marzo, dopo i ripetuti sold out delle passate stagioni.

‘Svelarsi’ è un esperimento, a metà strada tra il sabba e il pigiama party. Un’assemblea indefinita e indefinibile, un momento di profonda condivisione e allegra riflessione su temi come il femminismo, l’umiliazione, la rivalsa, il senso di colpa, l’autodeterminazione. Una serata per sole donne, in grado di generare risate e sorellanza.

Nato da un’esperienza laboratoriale con alcune giovani donne che saranno in scena al fianco di Gallerano, ‘Svelarsi’ è un’altalena di stati che va dal senso di invasione e di compressione per mancanza di spazio, alla sensazione di potenza, fino allo strabordare in una risata travolgente. Una reazione, dunque, alla cultura patriarcale che ancora ci circonda e che insegna alle donne, sin da piccole, a limitare i propri desideri di potenza, ad accettare invasioni di campo e di corpo da parte dell’altro sesso, a mettersi in disparte e, per senso di costrizione, spesso a esplodere.