Ultimo passaggio al Binario69 per l’edizione 2024 del Bologna Jazz Festival. Ne sarà protagonista il sassofonista Lorenzo Simoni, che si esibirà giovedì 14 novembre alle ore 21:30 in quartetto con Guglielmo Santimone al pianoforte, Giulio Scianatico al contrabbasso e Simone Brilli alla batteria.

Nato a Barga, in provincia di Lucca, nel 1998, Lorenzo Simoni inizia a suonare il sassofono all’età di undici anni, formandosi poi sia in ambito classico che jazz. Il suo talento sboccia rapidamente, permettendogli di vincere numerosi concorsi nazionali e internazionali (compreso il Premio “Massimo Urbani”) in entrambi gli stili di musica.

Sebbene ancora giovanissimo, ha già collaborato con Nasheet Waits, Greg Burk, Javier Girotto, Giovanni Tommaso, Enrico Rava, Stefano Di Battista, i Saxofollia e molti altri. Come leader ha dato vita a duetti con il trombettista romano Iacopo Teolis e con la pianista Susanna Pagano, oltre al quartetto con cui si esibirà al BJF.

Simoni ha riunito nel suo quartetto musicisti altrettanto giovani coi quali già suonava separatamente da anni. La formazione nasce quindi già con una solida intesa, per affrontare un repertorio di composizioni originali del leader. I quattro musicisti hanno raggiunto subito un’identità di gruppo coesa, sottolineata dalle numerose convocazioni festivaliere e da importanti riconoscimenti come il Premio “Marco Tamburini” e il Premio Tomorrow’s Jazz (2022).

Il Bologna Jazz Festival è organizzato dalla Fondazione Bologna in Musica ETS con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna – Bologna Città della Musica UNESCO, Fondazione Carisbo, Gruppo Unipol, Pelliconi, Coop Alleanza 3.0, TPER, Marketing01, Emilsider, Città Metropolitana di Bologna, del main partner Gruppo Hera e con il sostegno del Ministero della Cultura. Il BJF fa parte di Jazzer.

Informazioni: Fondazione Bologna in Musica ETS tel.: 334 7560434 – email: info@bolognajazzfestival.com – www.bolognajazzfestival.com