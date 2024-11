Domenica 17 novembre, a Fiorano Modenese e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, Villa Cuoghi ospita nel pomeriggio due iniziative per la pace e contro la guerra, entrambe ad ingresso libero.

Alle ore 16.30, il Circolo Nuraghe e il Comitato per l’Educazione alla Pace hanno organizzato un incontro per chiedere ‘Basta guerre. Pace subito’. Intervengono il sindaco Marco Biagini, il filosofo e scrittore Bepi Campana, il prof. Beppe Manni, il vicepresidente nazionale Arci Culture Solidali Gerardo Bisaccia con il coordinamento di Egidio Pagani, presidente del Comitato per la Pace di Fiorano. Proveranno a rispondere alle domande che ognuno si pone: l’invio di armi all’Ucraina ed Israele avvicina la pace o alimenta la guerra? Il mondo è più sicuro o siamo alla terza guerra mondiale come sostiene Papa Francesco? I bombardamenti israeliani in Libano, Iraq, Siria, Yemen e Iran rendono Israele più sicuro? E’ anche guerra di religione? L’Occidente e l’Italia hanno delle responsabilità?

Terminato il primo incontro si può continuare ad approfondire la voglia di pace con l’Associazione Amici della Musica Nino Rota, che ospita alle ore 18.30 l’incontro ‘Non ci sono buone ragioni per nessuna guerra’. Il tema questa volta è visto dall’antropologo Simone Ghiaroni e dall’artista Fabrizio Loschi, che dialogano con Sergio Anceschi.