L’edizione 2024 dell’Oktoberlaghet, tradizionale festa della birra tenutasi sabato e domenica ai laghetti di Camporanieri di Castelnovo di Sotto, si è confermata un grande successo. Non solo per l’affluenza di pubblico e l’atmosfera festosa, ma anche per il grande impegno solidale dimostrato dagli organizzatori.

Inoltre una parte significativa dei ricavati della manifestazione è stata destinata a due importanti progetti. Novecento euro sono andati all’Amministrazione per sostenere i giovani del paese e promuovere iniziative che possano arricchirne la quotidianità. Trecento euro sono andati agli alluvionati che hanno subito danni dalle recenti calamità naturali. Infine è stata effettuata una donazione all’associazione “Laghetti di Camporanieri” per arginare i danni provocati dall’alluvione.

Alla festa hanno partecipato e dato una mano molti volontari castelnovesi. L’Oktoberlaghet si è confermata così, non solo un momento di festa e convivialità, ma anche un’occasione per rafforzare il tessuto sociale del territorio e sostenere chi è in difficoltà.