La Polizia Locale, nei controlli stradali realizzati negli ultimi quindici giorni, ha posto sotto sequestro quattro veicoli per violazioni al Codice della Strada e alla normativa ambientale. Due di questi erano privi di copertura assicurativa e sono stati sequestrati ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada. In un altro caso, è stata riscontrata un’alterazione della targa: il proprietario è stato denunciato e la targa è stata sequestrata penalmente, mentre l’auto è stata posta sotto sequestro amministrativo per la confisca. Lo scorso sabato è stata infine recuperata un’auto priva di ruote, targhe e altre parti essenziali, ridotta allo stato di rifiuto. Il proprietario è stato denunciato per abbandono di rifiuti e il veicolo sequestrato penalmente.

“Questi interventi sottolineano l’impegno dell’Amministrazione, grazie all’impegno degli agenti della Polizia Locale, per garantire la massima sicurezza stradale con un occhio di riguardo per la tutela dell’ambiente – commenta l’Assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma – La Giunta, da parte sua, rinnova l’impegno per migliorare la sicurezza e il controllo del territorio attraverso un costante aggiornamento delle dotazioni e un aumento del personale. Entro la primavera del 2025, il numero degli agenti raggiungerà quota 22 (23 considerando anche la nuova unità cinofila, già operativa). Questo incremento avvicinerà il Comune al parametro regionale, che prevede 1 operatore ogni 1.000 abitanti. L’ampliamento del corpo di polizia e il potenziamento delle risorse riflettono l’attenzione verso le esigenze di sicurezza e ordine pubblico”.