Venerdì 15 novembre, ore 21, nella Basilica patronale di San Prospero si terrà il primo concerto della rassegna “L’organo di San Prospero” organizzata dall’ Associazione Alpha a.p.s. e da Unitre Reggio Emilia , sotto la direzione artistica di Milena Mansanti.Questo primo concerto sarà eseguito dal THOMAS ORGANIST, ULLRICH BÖHME.

Il secondo concerto di domenica 15 dicembre alle ore 16,45- sarà eseguito da MILENA MANSANTI ,organista del Duomo di Berceto ( Parma) ed il terzo concerto , venerdì 17 gennaio ore 21, sarà eseguito da MICHAEL SCHÖNEIT,organista della Gewandhaus – LIPSIA.

I Concerti sono ad offerta libera.

ULLRICH BÖHME

Per oltre 35 anni, Böhme è stato l’organista della chiesa in cui J.S. Bach era Thomaskantor.

Durante questo periodo ha lasciato il segno nella vita musicale della chiesa di San Tommaso e nella città musicale di Lipsia. I tour di concerti lo hanno portato in molti paesi europei, in Nord America e in Giappone, Cina, Corea del sud e Australia. Le sue numerose registrazioni in cd da solista hanno ricevuto molti apprezzamenti dalla stampa specializzata.

ha dato l’impulso per il restauro del grande organo Sauer della Thomaskirche e ha

progettato il concetto del nuovo organo di Bach di Gerald Woehl, che è unico nel suo genere e ha fatto scalpore nel mondo degli organi. Nel 1994 è stato nominato professore.

per la rivista dell’archivio Bach di Lipsia, egli è “l’autorità indiscussa su Bach e l’organo, non

solo a Lipsia”.

Nel 2015 si è messo sulle tracce del grandeThomaskantor e ha ripercorso in bicicletta la via

del pellegrinaggio di Bach da Arnstadt a Lubecca.