Cielo sereno con locali banchi di nebbia al primo mattino nelle pianure emiliane centro-occidentali prossime al Po. Temperature minime in sensibile diminuzione, soprattutto nelle pianure interne, con valori di 0/3 gradi nei centri urbani, inferiori allo zero in aperta campagna con locali gelate; comprese fra 3 e 6 gradi lungo la costa. Massime stazionarie o in lieve locale aumento con valori intorno a 11/12 gradi.

Venti deboli da nord-ovest in pianura, deboli da nord-est con residui rinforzi al mattino sulla costa e sul mare. Mare inizialmente mosso, con graduale attenuazione del moto ondoso.

(Arpae)