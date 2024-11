Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure delle uscite, per chi proviene da Milano, delle stazioni di Modena sud e di Valsamoggia, che erano previste nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 novembre, mentre rimangono confermate le altre modalità di chiusura delle stesse stazioni, come da programma:

-dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 26 novembre, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno chiuse le stazioni di Modena sud e di Valsamoggia, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: per la chiusura di Modena sud: Modena nord o Valsamoggia, sulla stessa A1; per la chiusura di Valsamoggia: Modena sud, sulla stessa A1, Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

Si ricorda che chiusure delle entrate di Modena sud e di Valsamoggia saranno effettuate in modalità alternata, in modo da avere disponibile la stazione consigliata in alternativa alla chiusura in atto nel corso della notte.

Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, verso Milano.

Di conseguenza, l’area di parcheggio “Castelfranco est” non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrer la viabilità ordinaria: SP569 Nuova Bazzanese, SP Nuova Pedemontana, SP623 via Vignolese, SP 623 via Modenese e rientrare in A1 a Modena sud.

**

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Interporto, che era prevista dalle 22:00 di domenica 17 alle 6:00 di lunedì 18 novembre.

La suddetta stazione sarà chiusa, in entrata e in uscita, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 novembre, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio o di Altedo.

**

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori connessi all’ampliamento a quattro corsie, nelle due notti di lunedì 18 e martedì 19 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.

Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro est” situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro.