È stato ammesso a finanziamento l’intervento di realizzazione di un tratto della dorsale ciclabile di via Emilia ovest a Modena, tra le vie Salgari e Delfini.

L’Amministrazione comunale di Modena ha infatti candidato il progetto al Bando regionale per la promozione della mobilità ciclabile rivolto ai Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, e in questi giorni ha ottenuto un finanziamento di circa 920 mila euro, cui aggiungerà un contributo di 400 mila euro per un intervento del valore complessivo di circa 1 milione 320 mila euro. Ora si procederà con la redazione e approvazione del progetto esecutivo e, nell’ambito della prossima variazione di Bilancio, verrà assegnato il cofinanziamento comunale.

La dorsale ciclabile via Emilia ovest si snoda dal centro storico verso la periferia ovest del territorio comunale e l’intervento cofinanziato, in continuità con il tratto in corso di ultimazione tra il supermercato Conad e via Salgari, consentirà di allungare il percorso fino all’area industriale di Modena ovest, riconnettendola con la maglia di rete ciclabile urbana e con i principali poli attrattori dell’area urbana, tra cui le stazioni ferroviarie di piazza Dante e di piazza Manzoni e l’Autostazione del trasporto pubblico locale. Il potenziale bacino di riferimento cui la nuova infrastruttura si rivolge è costituito dai circa 3 mila dipendenti dell’area industriale, recentemente coinvolti in un percorso partecipativo di sviluppo del Piano spostamenti casa-lavoro sostenibili dell’area, ma anche residenti e fruitori delle piccole e medie strutture commerciali e pubblici esercizi presenti.

Il progetto prevede l’inserimento di percorsi separati dalla carreggiata per ciclisti e pedoni per una maggiore sicurezza: dove le dimensioni lo consentiranno verranno separati i flussi pedonali da quelli ciclabili, ma in alcuni tratti sarà necessario optare per un percorso ciclopedonale, a causa della presenza di vincoli territoriali. Il percorso inizierà da via Delfini, sul lato sud della via Emilia ovest, dove si collegherà al parcheggio scambiatore esistente e alla fermata bus che sarà oggetti di riqualificazione, proseguirà fino al semaforo con via Zanfi, dove sarà predisposto un nuovo attraversamento ciclopedonale che consentirà di raccordarsi con alcuni tratti di ciclabile sul lato nord della via Emilia e lungo via Zanfi. Oltre l’intersezione la dorsale ciclabile proseguirà sul lato nord di via Emilia ovest sfruttando un breve tratto di urbanizzazione esistente che sarà riqualificata e proseguirà con un nuovo tratto fino a via Salgari dove si riconnetterà al percorso esistente fino al centro cittadino. Il progetto prevede anche la predisposizione di nuovi attraversamenti protetti su via Emilia all’altezza di via Livingstone e della fermata dell’autobus.

Il nuovo tratto sarà raccordato con altri percorsi ciclabili e pedonali nell’area attraverso l’abbattimento di barriere architettoniche e l’inserimento di pavimentazioni tattili volte a favorire la leggibilità degli itinerari anche a portatori di disabilità. Per consentire la realizzazione della sede ciclabile e pedonale sono inoltre previsti interventi di regolamentazione di corsi d’acqua paralleli a via Emilia dove necessario.

È prevista inoltre l’installazione di un nuovo dispositivo di monitoraggio (sensore contatraffico) lungo la nuova infrastruttura, compatibile con i protocolli regionali per una condivisione dei dati.

La realizzazione della dorsale ciclabile su via Emilia ovest, prevista dal Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) e in linea con il Piano urbanistico generale (Pug), rientra in un Progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede il ridisegno complessivo della sezione stradale della via Emilia ovest nel tratto tra via Rosmini e via Salgari, e anche l’inserimento di tre nuove rotatorie in corrispondenza di intersezioni (non oggetto di questo finanziamento).